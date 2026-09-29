Трамп опроверг, что предлагал Ирану ослабление санкций в обмен на уступки в ядерной сфере

Президент США Дональд Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные уступки Тегерана в отношении его ядерной программы.

Об этом он написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США прокомментировал материал издания Axios, заявив, что он "ничего не предлагал" иранской стороне.

Трамп обвинил журналистов в распространении фейковых новостей и "синдроме ненависти", призвав их удалить эту информацию.

"Axios только что опубликовал статью о том, что "Трамп" предложил Ирану отмену санкций и размораживание средств. Это неправда. Я им ничего НЕ предлагал! Статья Axios, как и большинство других, является ФЕЙКОМ, который используется лишь для того, чтобы удовлетворить их "синдром ненависти к Трампу". Они должны немедленно отозвать эту фейковую статью!", – написал глава Белого дома.

Согласно информации Axios, сообщение о возможном ослаблении санкций появилось на фоне того, как посредники из Катара и Пакистана на этой неделе вновь пытаются достичь соглашения между двумя странами.

Отмечается, что предложение дает надежду на дипломатический прорыв после того, как Трамп отклонил последнее предложение Ирана.

Напомним, Иран предложил открыть Ормузский пролив и возобновить переговоры по ядерной программе через неделю, если США снимут морскую блокаду, отменят санкции на продажу нефти и восстановят режим прекращения огня во всем регионе.

Трамп ранее выразил уверенность, что его страна выиграет конфликт с Ираном "очень скоро".