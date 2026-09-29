Румыния подняла истребители в связи с появлением воздушной цели вблизи границы

В ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель вблизи своего воздушного пространства и подняла истребители для мониторинга ситуации.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Воздушную цель зафиксировали к северу от румынского города Исакча, расположенного в Тулчинском уезде.

После этого два истребителя F-18 поднялись в воздух для мониторинга ситуации, а в северной части Тульчинского уезда в 01:51 объявили тревогу.

Воздушная тревога была отменена в 02:10, а о вторжении в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

Напомним, ночью 26 сентября неизвестная цель нарушила воздушное пространство Румынии, в воздух были подняты истребители союзников.

Также сообщалось, что вечером 26 сентября молдавские пограничники обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата за пределами села Волинтири, расположенного в Штефан-Водском районе.

В тот же день на фоне российских атак на Украину неизвестный беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство Молдовы.