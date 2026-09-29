Британия ведет переговоры с США из-за возможного ограничения экспорта дизтоплива

Великобритания ведет переговоры с властями США вокруг возможного прекращения экспорта дизельного топлива и уже начала готовиться к введению запрета.

Об этом BBC сообщил министр финансов Джон Хили, передает "Европейская правда".

Хили, признавший, что цены на дизельное топливо в Великобритании являются "экстремальными", отметил, что правительство ведет переговоры с США.

"Мы также принимаем необходимые меры на случай, если это понадобится, и имеем собственные запасы в Великобритании", – отметил он.

Хили заверил, что правительство Великобритании очень тесно сотрудничает с американцами.

"В конечном итоге, мы также работаем с американцами над тем, чтобы попытаться принять меры, которые решат эту проблему или, по крайней мере, существенно ее смягчат, а именно – дипломатическое урегулирование [и] прекращение боевых действий с Ираном", – подчеркнул он.

Великобритания зависит от США примерно на треть своего импорта дизельного топлива, и запрет привел бы к еще большему росту цен.

23 сентября стало известно, что американский президент Дональд Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране; производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США о возможном запрете на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.

Позже СМИ писали, что Белый дом якобы заверил, что администрация Трампа не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из Соединенных Штатов.