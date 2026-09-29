ЗМІ: у ЄС представлять реформу, що дозволить обійти національні вето у прийнятті рішень

Європейська комісія запропонує реформу механізму прийняття рішень в ЄС, щоб обійти національні вето країн-членів.

Про це повідомляє Rapporteur з посиланням на внутрішні проєкти документів стратегії розширення, інформує "Європейська правда".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного тижня представить план підготовки до розширення Європейського Союзу до понад 30 членів, без внесення поправок до Лісабонського договору про ЄС. Як пише видання, це – найбільші за останнє десятиліття зміни у внутрішньому функціонуванні ЄС.

Документи, які представить Єврокомісія, пропонують використовувати перехідні правові положення, щоб скасувати вимогу одностайності серед 27 країн на багатьох проміжних етапах процесу вступу країни-кандидата до ЄС.

Європейська комісія пропонує застосовувати нижчий поріг голосування кваліфікованою більшістю – 15 країн, що представляють дві третини населення блоку – до ширшого кола питань політики, зокрема санкцій, прав людини, оборони та безпеки, а також ухилення від сплати податків.

Ці зміни, прийняття яких самі по собі вимагатимуть одностайної згоди, могли б пришвидшити процес вступу таких країн, як Україна, Чорногорія та Північна Македонія, які стикаються з перешкодами з боку невеликої кількості членів ЄС. Хоч, як передбачає видання, план може зустріти незгоду багатьох уже наявних членів Союзу.

Нагадаємо, як стало відомо кореспондентці "Європейської правди", Єврокомісія перенесла на 6 жовтня представлення оцінки того, як майбутнє розширення Євросоюзу вплине на його ключові політики та які зміни можуть знадобитися самому ЄС для прийняття нових держав-членів. Окремою частиною документа стане питання про ухвалення рішень у розширеному ЄС.

ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.