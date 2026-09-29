Рютте: НАТО має "видимі й невидимі" варіанти відповіді на гібридні атаки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має "варіанти" реагування на гібридні атаки.

Про це він сказав під час пресконференції у Литві, цитує The Guadian, передає "Європейська правда".

На запитання про гібридні атаки Рютте визнав, що вони "мають вплив", але й наголосив, що НАТО має "усі варіанти реагування: іноді видимі, іноді – ні".

Він також зазначив, що якщо є докази про причетність Росії до тих чи інших інцидентів, то важливо про це публічно говорити, як це зробила Естонія. "Я це вітаю", – заявив Рютте.

Він зазначив, що НАТО діє "у дусі збереження спокою та продовження роботи".

"Ми сильніші, і вони це знають", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, цього дня поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

Після встановлення причетності російських спецслужб до підпалу Milrem Robotics в Таллінні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.