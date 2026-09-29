Українці у Данії протестуватимуть проти обслуговування російських танкерів місцевою компанією

Асоціація українців у Данії оголосили акцію протесту проти дій суднобудівної верфі Fayard A/S, яка обслуговує танкери, що перевозять російський скраплений газ (СПГ).

Про це йдеться на сторінці події у Facebook, пише "Європейська правда".

Як заявляють організатори, данська суднобудівна верф Fayard A/S – остання у Європі, яка досі обслуговує спеціалізовані танкери для перевезення скрапленого газу з Росії.

"Цей експорт приносить Росії багато мільярдів, які вона використовує для продовження своєї жорстокої наступальної війни проти України. Це не звичайні танкери – вони мають характеристики криголама, що робить їх глибоко залежними від спеціалізованого технічного обслуговування, яке вимагає використання західних компонентів та експертизи. Тому невідомо, чи взагалі можливо для Росії забезпечити їх технічне обслуговування за межами Європи", – йдеться в описі події.

Данський власник компанії Fayards A/S Томас Андерсен відмовляється припинити технічне обслуговування цих танкерів, заявляють організатори.

"До Fayard прямують ще кілька танкерів класу Arc7-LNG. Якщо їх обслужать до того, як на початку нового року повністю набудуть чинності майбутні обмеження ЄС, це може надати арктичному флоту Росії, що перевозить СПГ, останню можливість для ремонту в Європі та, потенційно, кілька мільярдів євро на ведення війни", – додала Асоціація українців у Данії.

Акція протесту відбудеться у четвер, 1 жовтня, з 17:30 до 18:30 за місцевим часом. Місцем проведення обрали Копенгаген, де власники компанії у вересні 2026 року придбали історичну будівлю. Сама верф є зоною обмеженого доступу.

Нагадаємо, попри публічні заяви про розрив економічних зв’язків з Росією, Європа витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський арктичний газ за вісім місяців 2026 року, перевищивши загальний обсяг на 2025 рік.

З 1 січня 2027 року набере чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу. Проте після ухвалення 21 пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами.