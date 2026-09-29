Европейская комиссия предложит реформу механизма принятия решений в ЕС, чтобы обойти национальные вето стран-членов.

Об этом сообщает Rapporteur со ссылкой на внутренние проекты документов стратегии расширения, сообщает "Европейская правда".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе представит план подготовки к расширению Европейского Союза до более чем 30 членов без внесения поправок в Лиссабонский договор о ЕС. Как пишет издание, это – самые значительные за последнее десятилетие изменения во внутреннем функционировании ЕС.

Документы, которые представит Еврокомиссия, предлагают использовать переходные правовые положения, чтобы отменить требование единогласия среди 27 стран на многих промежуточных этапах процесса вступления страны-кандидата в ЕС.

Европейская комиссия предлагает применять более низкий порог голосования квалифицированным большинством – 15 стран, представляющих две трети населения блока – к более широкому кругу вопросов политики, в частности к санкциям, правам человека, обороне и безопасности, а также уклонению от уплаты налогов.

Эти изменения, принятие которых само по себе потребует единодушного согласия, могли бы ускорить процесс вступления таких стран, как Украина, Черногория и Северная Македония, которые сталкиваются с препятствиями со стороны небольшого числа членов ЕС. Хотя, как предполагает издание, план может встретить несогласие со стороны многих уже входящих в Союз стран.

Напомним, как стало известно корреспондентке "Европейской правды", Еврокомиссия перенесла на 6 октября представление оценки того, как будущее расширение Евросоюза повлияет на его ключевые политики и какие изменения могут потребоваться самому ЕС для принятия новых государств-членов. Отдельной частью документа станет вопрос о принятии решений в расширенном ЕС.

ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.