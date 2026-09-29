Голова Бундестагу пригрозила виключенням із засідань парламентських груп "АдН" та "Лівих" 

Президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер поскаржилася на те, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") та представники Лівої партії зривають дебати у парламенті, і пригрозила вжити жорстких заходів проти цих політсил.

Слова посадовиці наводить Die Welt, пише "Європейська правда".

Голова Бундестагу різко розкритикувала поведінку депутатів від "АдН" та "Лівих" на пленарному засіданні, які заважають проводити дебати.

"Ситуація настільки загострюється. Ці дві парламентські групи отримали найбільше зауважень щодо дотримання порядку з великим відривом. "АдН" – найбільше, але й "Ліві" не відстають. І щодо цієї поляризації ми маємо бути обережними", – заявила Кльокнер.

Спікерка парламенту нагадала, що вона має забезпечувати порядок на дебатах, тому готова вжити жорстких заходів проти депутатів.

"Якщо ситуація загостриться, я вижену всю фракцію. Як спікер, я маю таке право. Адже ми маємо забезпечити одне: щоб пленарні дебати могли відбутися. І якщо якась фракція систематично заявляє, що ми заважатимемо, доки іншу сторону не буде чути, то моє завдання – керувати цим процесом", – заявила вона.

Посадовиця також розкритикувала те, що деякі виступи депутатів виглядають так, ніби їх інсценували для коротких відео на платформі TikTok. На пленарному засіданні вітають підписників, а виступи іноді не мають жодного стосунку до попереднього оратора.

Тому, за словами Кльокнер, регламент засідань буде повністю переглянутий – вперше в такому обсязі за останні 45 років. Незважаючи на необхідність дебатів, ситуація стає небезпечною, коли боротьба ведеться не з аргументами, а з особами, і на перший план виходить "демонтаж замість дискусії", зауважила голова Бундестагу.

Нагадаємо, перемоги ультраправих та ультралівих партій на виборах у федеральних землях Німеччини посилили дискусію серед посадовців щодо того, чи можуть органи безпеки обмежувати їм доступ до секретної інформації, яка може потрапити до Росії або до рук злочинних угруповань.

Тим часом в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" заявили про підготовку до форуму Росія–США–Німеччина, який має відбутися у 2027 році. За словами заступника голови фракції "АдН" у Бундестазі Маркуса Фронмаєра, йтиметься про відновлення роботи газопроводу "Північний потік".