ЗМІ: у ЄС пропонують зменшити кількість єврокомісарів від країн-членів

У плані підготовки до розширення Європейського Союзу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонує зменшення кількості національних представників до Брюсселя.

Про це інформує Rapporteur з посиланням на внутрішні документи Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Одна із пропозицій у майбутньому плані підготовки передбачає, що під час розширення Союзу лише дві третини країн ЄС отримають свого європейського комісара.

У нинішньому складі Союзу, що налічує 27 членів, дев’ять країн змушені будуть відмовитися від відправлення свого представника до Брюсселя.

Як пише видання, це може обурити менші держави-члени, які історично стверджували, що їхній вплив у Брюсселі зменшився у міру розширення Союзу. Зокрема, Ірландія має правову гарантію про те, що до складу Комісії й надалі входитиме один громадянин кожної держави-члена.

Нагадаємо, наступного тижня Європейська комісія запропонує реформу механізму прийняття рішень в ЄС, щоб обійти національні вето країн-членів. Зокрема, Єврокомісія пропонує застосовувати нижчий поріг голосування кваліфікованою більшістю, а не за принципом одностайності, до більшої кількості питань у ЄС.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.