В Словакии школьник напал с острым предметом на учителей и учеников, один человек погиб

Во вторник в школе в Сташкове (Словакия) ученик нанес удары острым предметом двум учителям и другим ученикам; погибла одна учительница.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, несовершеннолетний, вооруженный острым предметом, напал на учителей и учеников. На место происшествия немедленно направили две машины скорой помощи и два спасательных вертолета.

Трое человек получили ранения, подтвердили в местной полиции. Ученика и учительницу доставили в больницу в критическом состоянии на вертолете. Еще одна учительница скончалась от полученных травм.

Полиция подтвердила, что расследует инцидент как подозрение в насильственном преступлении. "Ситуация под контролем, и на данный момент никому не угрожает непосредственная опасность", – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Министры внутренних дел, образования и здравоохранения направляются на место происшествия. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя инцидент, выразил соболезнования родным погибшей и пострадавшим.

"Школы должны быть безопасным местом для наших детей, иначе у нас не будет будущего… Мы и в дальнейшем будем внимательно следить за ситуацией и готовы оказать всю необходимую поддержку", – добавил Фицо в соцсетях.

Президент Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул, что этот инцидент "является серьезным предупреждением для всего нашего общества".

"Поэтому мы все должны еще тщательнее заботиться о том, какую атмосферу мы создаем в обществе. Нам нужно больше спокойствия, уважения и взаимоуважения – особенно там, где растут наши дети", – написал он.

В августе в немецком Бранденбурге произошло нападение на территорию частной школы; по данным полиции, в результате инцидента погибли два человека, а подозреваемого задержали.

В тот же день 18-летний молодой человек, вооруженный мечом, напал на учеников шведской средней школы, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.

Полиция Швеции выясняет, был ли подозреваемый участником интернет-сообществ, пропагандирующих насилие в учебных заведениях.