Ассоциация украинцев в Дании объявила акцию протеста против действий судостроительной верфи Fayard A/S, которая обслуживает танкеры, перевозящие российский сжиженный газ (СПГ).

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как заявляют организаторы, датская верфь Fayard A/S – последняя в Европе, которая до сих пор обслуживает специализированные танкеры для перевозки сжиженного газа из России.

"Этот экспорт приносит России много миллиардов, которые она использует для продолжения своей жестокой наступательной войны против Украины. Это не обычные танкеры – они обладают характеристиками ледокола, что делает их глубоко зависимыми от специализированного технического обслуживания, требующего использования западных компонентов и экспертизы. Поэтому неизвестно, возможно ли вообще для России обеспечить их техническое обслуживание за пределами Европы", – говорится в описании мероприятия.

Датский владелец компании Fayards A/S Томас Андерсен отказывается прекратить техническое обслуживание этих танкеров, заявляют организаторы.

"В Fayard направляются ещё несколько танкеров класса Arc7-LNG. Если их обслужат до того, как в начале нового года полностью вступят в силу будущие ограничения ЕС, это может предоставить арктическому флоту России, перевозящему СПГ, последнюю возможность для ремонта в Европе и, потенциально, несколько миллиардов евро на ведение войны", – добавила Ассоциация украинцев в Дании.

Акция протеста состоится в четверг, 1 октября, с 17:30 до 18:30 по местному времени. Местом проведения выбран Копенгаген, где владельцы компании в сентябре 2026 года приобрели историческое здание. Сама верфь является зоной ограниченного доступа.

Напомним, несмотря на публичные заявления о разрыве экономических связей с Россией, Европа потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ за восемь месяцев 2026 года, превысив общий объем за 2025 год.

С 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа. Однако после принятия 21-го пакета санкций ЕС было сохранено временное исключение для отдельных поставок газа в третьи страны по старым контрактам.