Глава Бундестага пригрозила исключить из заседаний фракции "АдГ" и "Левых"

Президент немецкого Бундестага Юлия Клёкнер пожаловалась на то, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и представители Левой партии срывают дебаты в парламенте, и пригрозила принять жесткие меры против этих политических сил.

Заявление Клёкнер приводит Die Welt, пишет "Европейская правда".

Председатель Бундестага резко раскритиковала поведение депутатов от "АдГ" и "Левых" на пленарном заседании, которые мешают проведению дебатов.

"Ситуация предельно обостряется. Эти две парламентские фракции получили больше всего замечаний по поводу соблюдения порядка с большим отрывом. "АдГ" – больше всего, но и "Левые" не отстают. И в отношении этой поляризации мы должны быть осторожны", – заявила Клёкнер.

Спикер парламента напомнила, что она обязана обеспечивать порядок на дебатах, поэтому готова принять жесткие меры в отношении депутатов.

"Если ситуация обострится, я выгоню всю фракцию. Как спикер, я имею на это право. Ведь мы должны обеспечить одно: чтобы пленарные дебаты могли состояться. И если какая-то фракция систематически заявляет, что мы будем мешать, пока другую сторону не услышат, то моя задача – руководить этим процессом", – заявила она.

Чиновница также раскритиковала то, что некоторые выступления депутатов выглядят так, будто их инсценировали для коротких видео на платформе TikTok. На пленарном заседании приветствуют подписчиков, а выступления порой не имеют никакого отношения к предыдущему оратору.

Поэтому, по словам Клёкнер, регламент заседаний будет полностью пересмотрен – впервые в таком объеме за последние 45 лет. Несмотря на необходимость дебатов, ситуация становится опасной, когда борьба ведется не с аргументами, а с личностями, и на первый план выходит "демонтаж вместо дискуссии", отметила председатель Бундестага.

Напомним, победы ультраправых и ультралевых партий на выборах в федеральных землях Германии усилили дискуссию среди чиновников о том, могут ли органы безопасности ограничивать им доступ к секретной информации, которая может попасть в Россию или в руки преступных группировок.

Между тем в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" заявили о подготовке к форуму Россия–США–Германия, который должен состояться в 2027 году. По словам заместителя председателя фракции "АдГ" в Бундестаге Маркуса Фронмайера, речь пойдет о возобновлении работы газопровода "Северный поток".