СМИ: в ЕС предлагают сократить число еврокомиссаров от стран-членов

В плане подготовки к расширению Европейского Союза председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит сократить количество национальных представителей в Брюсселе.

Об этом сообщает Rapporteur со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Одно из предложений в будущем плане подготовки предусматривает, что при расширении Союза только две трети стран ЕС получат своего еврокомиссара.

В нынешнем составе Союза, насчитывающем 27 членов, девять стран будут вынуждены отказаться от отправки своего представителя в Брюссель.

Как пишет издание, это может возмутить более мелкие государства-члены, которые исторически утверждали, что их влияние в Брюсселе уменьшилось по мере расширения Союза. В частности, Ирландия имеет правовую гарантию того, что в состав Комиссии и в дальнейшем будет входить один гражданин каждого государства-члена.

Напомним, на следующей неделе Европейская комиссия предложит реформу механизма принятия решений в ЕС, чтобы обойти национальные вето стран-членов. В частности, Еврокомиссия предлагает применять более низкий порог голосования квалифицированным большинством, а не по принципу единодушия, к большему количеству вопросов в ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.