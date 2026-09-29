Рютте предупредил об эволюции угрозы после новых инцидентов с дронами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вторжения дронов на территорию Альянса свидетельствуют об "эволюции характера угрозы".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Литве, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Рютте напомнил о дроне, сбитом в воздушном пространстве Литвы истребителями НАТО две недели назад. По его словам, такие инциденты указывают на "эволюцию характера угрозы".

"Повторные инциденты с дронами вдоль нашего восточного фланга продемонстрировали эволюцию характера угрозы, и мы укрепляем нашу интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Рютте добавил, что НАТО "адаптирует и усиливает свою позицию в отношении дронов".

В ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель вблизи своего воздушного пространства и подняла истребители для мониторинга ситуации. Впрочем, тогда о вторжении в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

А Министерство обороны Румынии получило сообщение об обнаружении обломков объекта, упавших в районе Брэилы.