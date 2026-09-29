В Германии "Зеленые" предлагают ввести налог на "чрезмерное богатство"

В Германии партия "Зеленые" планирует представить законопроект о введении налога на "чрезмерное богатство".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit.

С чистого состояния, превышающего 500 млн евро, предполагается взимать налог в размере 2%. С ростом состояния ставка налога увеличивается: с 1 млрд евро следует платить 3%, а с 10 млрд – 4%.

По оценкам партии, этот сбор коснется нескольких сотен домохозяйств – самого богатого 0,0007 процента населения.

В обосновании отмечается, что по сравнению с людьми со средним уровнем доходов они "чрезвычайно привилегированы" с налоговой точки зрения.

"В Германии миллиардер, которому принадлежит вся сеть супермаркетов, платит меньше налогов и сборов, чем кассирша. Это несправедливо", – заявила Каролин Отте, член партии "Зеленые" в финансовом комитете Бундестага и соавтор предложения.

Партия оценивает дополнительные поступления от этого налога примерно в 20 млрд евро. Предложение было разработано и согласовано внутри партии в течение нескольких месяцев.

Напомним, партия "Левые", которая победила на выборах в земельный парламент Берлина, намерена пригласить "Зелёных" и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) к предварительным переговорам о формировании правительства.

А председатель немецкого Бундестага Юлия Клёкнер пожаловалась на то, что ультраправая "Альтернатива для Германии" и представители Левой партии срывают дебаты в парламенте, и пригрозила принять жесткие меры против этих политических сил.