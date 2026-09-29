СМИ: кадровую базу Пентагона взломали и похитили данные почти 3 миллионов человек

В результате взлома кадровой базы данных Пентагона была похищена конфиденциальная информация о большом количестве военнослужащих, в частности номера социального страхования и сведения об их должностях.

Об этом пишет ABC со ссылкой на собственный источник в Министерстве обороны США, сообщает "Европейская правда".

От взлома, о котором сообщает издание, пострадали 2,76 миллиона человек. Также злоумышленники получили информацию о 294 тысячах умерших. Масштаб и конфиденциальность похищенной информации могут вызвать обеспокоенность в отношении национальной безопасности, в частности из-за того, что файлы содержали подробные сведения о должностях, которые занимали военнослужащие и гражданские сотрудники.

"В период с октября 2025 года по июль 2026 года в информационной системе Центра данных о кадрах Министерства обороны произошёл несанкционированный доступ к персональным данным со стороны небольшого числа посторонних пользователей. После выявления инцидента Центр немедленно устранил эту уязвимость", – отметил представитель министерства.

Центр данных о военном персонале является одним из основных хранилищ Пентагона для кадровых записей, где хранится информация о действующих военнослужащих и резервистах, гражданских сотрудниках, подрядчиках, пенсионерах, ветеранах и членах семей военных.

Представители Министерства обороны заявили, что пока не обнаружили доказательств злоупотребления похищенной информацией.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет поручил своим подчинённым использовать "передовые разведывательные и кибервозможности для выявления, предотвращения и нейтрализации иностранного вмешательства" в предстоящие промежуточные выборы в США.

А немецкие спецслужбы опасаются утечки данных в РФ после победы ультраправых на выборах.