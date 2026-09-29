Украина планирует увеличить поставки биометана в ЕС

Украина готова увеличивать поставки биометана в Европейский Союз – первые поставки биогаза в ЕС уже осуществлены.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в Брюсселе провел встречу с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам энергетики Мехтильдой Версдорфер. Речь шла об устранении регуляторных барьеров для экспорта украинского биометана в Европейский Союз и интеграции Украины в Union Database – европейскую систему прослеживаемости возобновляемых видов топлива и биометана.

"Украина уже располагает необходимой производственной и инфраструктурной базой для наращивания поставок биометана в ЕС. Украинское законодательство гармонизировано с требованиями RED III, производители проходят сертификацию по европейским стандартам, а украинская газотранспортная система интегрирована с газовой сетью ЕС", – сообщили в министерстве.

В настоящее время в Украине работают мощности по производству биометана, введенные в эксплуатацию в течение последних лет, а ряд новых проектов находится на различных стадиях реализации. Украинские производители уже осуществили первые тестовые поставки биометана в ЕС.

"Украина обладает значительным потенциалом производства биометана и может стать важным поставщиком этого ресурса для Европейского Союза. Для производителей критически важно иметь понятные и предсказуемые правила доступа к европейскому рынку. Поэтому наша задача сейчас – максимально быстро урегулировать технические вопросы и обеспечить полноценную интеграцию Украины в европейскую систему прослеживаемости биометана", – отметил Тарас Высоцкий.

Развитие украинского производства также будет способствовать достижению европейской цели по наращиванию производства биометана до 35 млрд кубометров в год к 2030 году.

Ранее в Германии заявляли о готовности покупать биогаз у Украины. Но тогда речь шла о регуляторных проблемах между Украиной и ЕС.

Напомним, Ассоциация украинцев в Дании объявила акцию протеста против действий судостроительной верфи Fayard A/S, которая обслуживает танкеры, перевозящие российский сжиженный газ (СПГ).