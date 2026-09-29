В Польше считают, что Россия может устроить провокации на их территории "под чужим флагом"

Заместитель министра обороны Польши Станислав Взёнтек заявил, что россияне могут устроить провокацию "под чужим флагом" – то есть обвинить во всём Украину.

Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает "Европейская правда".

По мнению заместителя министра обороны Польши, Россия захочет переложить ответственность на Украину в случае атак на польской территории.

"Например, дрон атакует критическую инфраструктуру на территории Польши, а россияне будут пытаться доказать, что он не их, а украинский. Такая ситуация может произойти. Это попытка, с одной стороны, оправдать себя, а с другой – переложить ответственность на кого-то другого", – отметил Взёнтек.

По словам Станислава Взёнтека, сейчас Россия эскалирует свои действия в отношении Польши, а также стран Балтии, Германии или Великобритании. Цель – запугать и расколоть Европу и побудить её ослабить поддержку Украины.

"Это метод, который, к сожалению, также позволяет разжигать общественное беспокойство и ожидания: "наконец-то дайте нам жить в покое". Однако если мы хотим жить в мире, мы должны быть готовы сдерживать противника и адекватно реагировать. Россияне не будут сомневаться в применении оружия, если мы будем лишь пассивно ждать. Мы должны демонстрировать свою готовность действовать", – сказал министр.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск предупредил о очень сложных неделях и месяцах, "связанных с чрезвычайно агрессивной позицией России в отношении Украины".

Напомним, в понедельник, 28 сентября, удар с помощью дронов со стороны России повредил здание КПП "Ягодин" на границе с Польшей. Это уже не первая российская атака на пограничную инфраструктуру на границе с Польшей.