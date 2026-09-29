В Германии социал-демократы хотят вернуться к вопросу о запрете ультраправой "АдГ"

Парламентские лидеры левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) призвали к официальному пересмотру вопроса о том, следует ли запретить ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Лидеры СДПН из федерального парламента, земельных парламентов Германии и Европейского парламента в совместной декларации после встречи в Бремене заявили, что партия представляет угрозу для демократии изнутри.

В документе "Альтернатива для Германии" названа правоэкстремистской партией, которая систематически нападает на свободное общество Германии, нормализует расизм и стремится подорвать демократический строй изнутри.

Лидеры СДПГ призвали к созданию до конца года совместной рабочей группы на уровне федерации и земель для подготовки пересмотра вопроса о запрете "АдГ".

"Подготовка процедуры рассмотрения является юридической необходимостью, обусловленной защитой нашей конституции", – заявили они.

"Мы считаем это своей демократической обязанностью", – добавили в партии.

Министр обороны Борис Писториус отметил, что такое пересмотр важен, поскольку каждая либеральная демократия уязвима и также может быть разрушена изнутри.

Стоит отметить, что немецкий канцлер Фридрих Мерц сохраняет осторожность в отношении возможного запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Вместе с тем немецкое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем готовится ограничить доступ членов "АдГ" к секретным военным планам.