Из-за поврежденного кабеля парализовано движение поездов в окрестностях Варшавы

Повреждение кабеля во время ремонтных работ в Мазовецком воеводстве Польши парализовало движение на маршруте Варшава-Вильненская – Зелонка; более 40 поездов были задержаны или отменены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В районе диспетчерской в Зелонке (Воломинский район, Мазовецкое воеводство) компания, проводившая ремонтные работы, повредила кабель оборудования управления железнодорожным движением.

В связи с этим движение поездов по маршруту "Варшава-Виленска – Зелонка" осуществляется на основе телефонных уведомлений о поездах, без использования автоматического оборудования управления движением.

"В результате инцидента задержаны 24 поезда, в общей сложности на 419 минут. Также отменены 22 поезда. Средняя задержка составляет около 20 минут", – сообщила Анна Знаевская-Павлюк из PKP PLK.

Она добавила, что технические службы проводят ремонтные работы и сообщают, что устранение неисправности может занять ещё несколько часов. "Просим пассажиров пользоваться Пассажирским порталом", – сообщила она.

В субботу, 26 сентября, в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия умышленное повреждение железнодорожных кабелей привело к задержкам и изменениям маршрутов поездов на междугородних линиях.

Напомним, в Польше недавно расследовали случай в Едланце в Люблинском воеводстве, где два грузовых поезда наехали на бетонные блоки, лежавшие на путях.

Впоследствии выяснилось, что виновником инцидента оказался 12-летний мальчик.