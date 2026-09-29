Правительство Испании объявило о новых мерах по смягчению жилищного кризиса
Во вторник правительство Испании утвердило два новых указа, направленных на преодоление жилищного кризиса в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.
Меры, предусмотренные в этих указах, варьируются от усиления защиты от выселения и ограничения спекулятивных покупок до налоговых льгот, а также новых правил аренды и беспроцентного финансирования, чтобы помочь людям приобрести свое первое жилье.
Этот шаг предпринят на фоне растущего общественного давления из-за стремительного роста стоимости жилья и усугубления трудностей для людей, стремящихся как арендовать, так и приобрести жилье.
Министр по вопросам жилья и городского развития Испании Изабель Родригес назвала жилищную проблему "главной проблемой, с которой сталкиваются испанцы", и представила эти меры как комплексный ответ на кризис, который она считает особенно "сложным".
Соглашение разделено на два отдельных указа.
Первый содержит большинство мер и сосредоточен на четырёх основных направлениях: защита арендаторов от выселения, борьба со спекуляцией, противодействие злоупотреблениям на рынке аренды и обеспечение доступности жилья.
Второй направлен на обеспечение арендаторам большей стабильности и безопасности в их договорах аренды.
Сейчас правительство стремится ускорить прохождение этих мер через парламент и обратилось к Конгрессу с просьбой провести внеочередное заседание в эту пятницу.
"Мы постараемся добиться, чтобы этот закон вступил в силу как можно скорее", – добавила Родригес, охарактеризовав закон как "амбициозный" и подчеркнув, что "в нашей стране существует широкий общественный консенсус в отношении этих мер, направленных на смягчение жилищного кризиса".
Правительство сталкивается с растущим давлением со стороны движения протестующих против жилищной политики.
Союз арендаторов – одна из организаций, стоящих за лагерем, разбитым на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, а также за демонстрациями, проходящими в других испанских городах.
Эти группы решили, что оставят лагерь на месте независимо от решения правительства, а это означает, что принятие двух указов не означает окончания протестов.
Региональные власти дали делегации центрального правительства 48 часов на демонтаж лагеря и предупредили, что, если его не сносят, они обратятся в суд.
Ранее сообщалось, что в субботу тысячи людей прошли маршем по Мадриду в знак протеста против выселения в начале этой недели 87-летней женщины из её дома, где она прожила всю жизнь.
В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.
Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.
Напомним, в начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретённую нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.