Правительство Испании объявило о новых мерах по смягчению жилищного кризиса

Во вторник правительство Испании утвердило два новых указа, направленных на преодоление жилищного кризиса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Меры, предусмотренные в этих указах, варьируются от усиления защиты от выселения и ограничения спекулятивных покупок до налоговых льгот, а также новых правил аренды и беспроцентного финансирования, чтобы помочь людям приобрести свое первое жилье.

Этот шаг предпринят на фоне растущего общественного давления из-за стремительного роста стоимости жилья и усугубления трудностей для людей, стремящихся как арендовать, так и приобрести жилье.

Министр по вопросам жилья и городского развития Испании Изабель Родригес назвала жилищную проблему "главной проблемой, с которой сталкиваются испанцы", и представила эти меры как комплексный ответ на кризис, который она считает особенно "сложным".

Соглашение разделено на два отдельных указа.

Первый содержит большинство мер и сосредоточен на четырёх основных направлениях: защита арендаторов от выселения, борьба со спекуляцией, противодействие злоупотреблениям на рынке аренды и обеспечение доступности жилья.

Второй направлен на обеспечение арендаторам большей стабильности и безопасности в их договорах аренды.

Сейчас правительство стремится ускорить прохождение этих мер через парламент и обратилось к Конгрессу с просьбой провести внеочередное заседание в эту пятницу.

"Мы постараемся добиться, чтобы этот закон вступил в силу как можно скорее", – добавила Родригес, охарактеризовав закон как "амбициозный" и подчеркнув, что "в нашей стране существует широкий общественный консенсус в отношении этих мер, направленных на смягчение жилищного кризиса".

Правительство сталкивается с растущим давлением со стороны движения протестующих против жилищной политики.

Союз арендаторов – одна из организаций, стоящих за лагерем, разбитым на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, а также за демонстрациями, проходящими в других испанских городах.

Эти группы решили, что оставят лагерь на месте независимо от решения правительства, а это означает, что принятие двух указов не означает окончания протестов.

Региональные власти дали делегации центрального правительства 48 часов на демонтаж лагеря и предупредили, что, если его не сносят, они обратятся в суд.

Ранее сообщалось, что в субботу тысячи людей прошли маршем по Мадриду в знак протеста против выселения в начале этой недели 87-летней женщины из её дома, где она прожила всю жизнь.

В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.

Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.

Напомним, в начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретённую нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.