СМИ: в Германии определились с местом строительства нового порта для ВМС

ВМС Германии получат новый специализированный порт в городе Эмден, расположенном в Восточной Фризии.

Об этом стало известно агентству DPA, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Единственный на сегодняшний день военно-морской порт на побережье Северного моря расположен в Вильгельмсхафене, а о поиске другого места было объявлено в апреле. Среди кандидатов были Эмден и Бремерхафен.

Министр обороны Борис Писториус отказался комментировать возможное решение относительно места расположения.

По данным dpa, новый военно-морской порт в Эмдене будет иметь причалы для семи фрегатов, десяти тральщиков и десяти буксиров. Ожидается, что там будут работать несколько тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.

В следующий понедельник в Эмдене ожидают министра обороны Писториуса и премьер-министра Нижней Саксонии Олафа Лиса. Согласно приглашению Государственной канцелярии в Ганновере, на которое ссылается dpa, они намерены "разъяснить дальнейшие шаги в отношении возможной новой военно-морской базы". Также ожидается участие инспектора ВМС вице-адмирала Вильгельма Тобиаса Абри и первого заместителя мэра Эмдена Хорста Янке.

Государственная канцелярия в Ганновере недавно выступила за преобразование Эмдена в военно-морскую базу. До 1997 года в крупнейшем городе Восточной Фризии находилась военно-морская база. Нижняя Саксония является важнейшей федеральной землей для Вооружённых сил Германии, – недавно заявил пресс-секретарь министра-президента Олафа Лиса в ответ на запрос. Соответственно, правительство земли проявляет "большой интерес к мощной базе в Эмдене".

По данным государственной компании по портовой инфраструктуре Niedersachsen Ports (NPorts), порт Эмден обладает наибольшим потенциалом неиспользованных земельных участков среди всех портов Нижней Саксонии. Одной из таких территорий является так называемый "Рюзумер-Наккен" – участок для расширения порта на реке Эмс к западу от портового города, принадлежащий земле. Город Эмден, NPorts и земля уже много лет рассматривают, как эту территорию можно использовать для дальнейшего развития порта. До сих пор планы сосредоточивались на гражданском использовании.

Министерство обороны не обнародовало никаких подробностей относительно процесса отбора, критериев или потенциальных мест расположения. Совсем недавно министерство упоминало о "новых требованиях к участкам и недвижимости", вытекающих из запланированного расширения вооруженных сил.

Несмотря на возможное решение в пользу Эмдена, земля Бремена не останется с пустыми руками: до 2031 года планируется инвестировать около 1,35 млрд евро в модернизацию порта в Бремерхафене и аэропорта Бремена для военного использования. По информации Федерального министерства обороны, соответствующее письмо о намерениях уже подписано. Цель заключается в создании "центра развертывания", чтобы в случае чрезвычайной ситуации как немецкие военные, так и солдаты НАТО могли быть развернуты через Бремен и Бремергафен.

Напомним, в декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.

В январе 2026 года Бундесвер разослал первые анкеты 18-летним для прохождения соответствующего опроса.