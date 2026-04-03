ЗМІ: у Німеччині вивчають можливість побудувати новий військовий порт на Північному морі

Військово-морські сили Німеччини шукають місце для ще одного військового порту на узбережжі Північного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Військово-морські сили Німеччини та Федеральне міністерство оборони підтвердили ці обговорення у відповідь на запит, але не надали жодних подробиць. Наразі Військово-морські сили Німеччини мають власний порт на узбережжі Північного моря лише у Вільгельмсгафені.

Речник Федерального міністерства оборони послався на "нові вимоги до розташування та майна", що виникають у зв'язку із запланованим розширенням збройних сил.

"У цьому контексті ВМС вивчають потенційні нові варіанти морського розташування і різні порти на предмет їх здатності задовольнити свої потреби вчасно" – сказав речник. Процеси оцінки і прийняття рішень ще не завершені.

Потенційні місця розташування включають порти Емден і Бремергафен, де вже обробляються військові вантажі, наприклад, під час перевезень військ і навчань.

Представник бременського уряду підкреслив, що такий порт може бути швидко створений у Бремергафені.

Новий військово-морський порт може бути побудований в районі рибного порту. Всі необхідні попередні дослідження, документи з планування та юридично обов'язкові плани розвитку вже є в наявності для цієї території.

Початковий план полягав у створенні там "Енергетичного порту" – промислово-портової зони для енергетичного переходу. Однак ці плани вже багато років перебувають у глухому куті і, ймовірно, будуть відсунуті на другий план будівництвом нового військово-морського порту.

З погляду земельної канцелярії Ганновера, Емден міг би стати належною військово-морською базою. "Нижня Саксонія – це земля номер один для німецьких збройних сил, і, відповідно, уряд Нижньої Саксонії дуже зацікавлений у потужній базі в Емдені", – заявив речник земельної канцелярії у відповідь на відповідний запит.

Як повідомлялося, цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, у грудні Німеччина схвалила закон про модернізацію військової служби, що передбачає відновлення призову на добровільних засадах.

У січні 2026 року Бундесвер розіслав перші анкети 18-річним для проходження відповідного опитування.