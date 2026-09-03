Лавров объявил о полном закрытии Института Гете в России в ответ на действия Берлина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о закрытии всех филиалов Института Гете на территории РФ после того, как Берлин принял решение закрыть "Русский дом" в качестве ответной меры на атаку с использованием дронов в аэропорту Лейпцига.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Лавров заявил, что после решения Германии расторгнуть соглашение о функционировании "Русского дома" в Берлине Россия ответит закрытием всех трех филиалов Института Гете на территории страны – в Москве, Петербурге и Новосибирске.

"Конечно, они будут закрыты – после того, как оттуда выгнали наш культурный центр. Иначе мы сами себя не будем уважать", – сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что, приняв решение о закрытии "Русского дома" в Берлине, "сознательно пошли на шаг, который однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое сохранялось, несмотря на все украинские перипетии наших отношений с Западом".

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине. В связи с этим министр иностранных дел Йоханн Вадефуль вызвал российского посла, так же поступили многие европейские столицы.

В МИД РФ пригрозили Берлину "достойным ответом" и вызвали временного поверенного по делам Германии в Москве.

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