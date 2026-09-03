На Мальті виправдали бізнесмена, якого судили у резонансній справі про вбивство журналістки

Суд на Мальті виправ за усіма звинуваченнями мальтійського бізнесмена Йоргена Фенека, звинуваченого у замовленні резонансного вбивства журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу 2 вересня після двох місяців процесу мальтійський суд виправдав 44-річного бізнесмена Йоргена Фенека, звинуваченого у замовленні вбивства Дафни Каруани Галіції.

Зокрема, його звинувачували у співучасті у вбивстві та у злочинній змові з метою скоєння вбивства. У разі доведення звинувачень йому загрожувало довічне позбавлення волі.

За підсумками розгляду справи 8 голосами проти одного визнали його невинним за обома звинуваченнями.

Родичі загиблої заявили про цілковите розчарування вироком. "Через 9 років після звірячого вбивства Дафне інституційні недоліки, які уможливили її вбивство, досі залишаються", – йдеться у їхній заяві.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок підриву автомобіля 16 жовтня 2017 року. Вбивство спричинило політичний шторм, призвело до відставки тодішнього прем’єра Джозефа Муската та на багато років стало провідною темою у політичному житті Мальти.

Фенек відкидав звинувачення, сторона захисту натомість вказувала на його колись близького знайомого Кейта Шембрі з апарату Муската, який фігурував у журналістських матеріалах вбитої.

У 2025 році двом фігурантам справи присудили довічне увʼязнення.