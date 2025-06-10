Резонансне вбивство журналістки на Мальті: двом фігурантам присудили довічне увʼязнення

Джеймі Веллу та Роберта Агіуса, визнаних винним у співучасті у вбивстві мальтійської журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції у 2017 році, засудили до довічного увʼязнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

Агіуса та Веллу минулого тижня присяжні визнали винними у наданні автомобіля з вибухівкою, в результаті вибуху якого в жовтні 2017 року загинула Каруана Галіція.

В окремій справі Велла разом з Адріаном Агіусом і Джорджем Деджорджіо визнали винними у вбивстві адвоката Кармела Чіркопа, якого в жовтні 2015 року застрелили біля його будинку.

У своєму виступі суддя зазначила, що присяжні винесли "суворий вирок" і що обидва вбивства були умисними. Вона також зазначила, що суд взяв до уваги вплив, який обидва вбивства мали на суспільство.

Деджорджіо вже відбуває 40-річний термін ув'язнення після того, як разом із братом Альфредом визнав провину у вбивстві Каруани Галіції та був засуджений у 2022 році.

Третій співучасник, Вінсент Мускат, визнав провину у 2021 році і отримав 15 років ув’язнення. А провідний мальтійський бізнесмен Йорген Фенек, якого також підозрюють у співучасті у вбивстві журналістки, був звільнений під заставу та очікує суду.

Журналістка Дафне-Каруана Галіція, якій було 53 роки, була відома своїми розслідуваннями корупції у політичних та бізнес-колах Мальти. Її вбивство сколихнуло Європу та викликало масові протести на Мальті.

Галіція викривала діяльність людей з оточення тодішнього прем’єр-міністра Джозефа Муската, яких підозрювали у володінні офшорними компаніями, згаданими в розслідуванні Panama Papers. Вона також критикувала опозицію. На момент смерті проти неї було подано понад 40 позовів про наклеп.