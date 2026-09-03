На Мальте оправдали бизнесмена, которого судили по делу об убийстве журналистки

Суд на Мальте оправдал по всем пунктам обвинения мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека, обвиняемого в организации громкого убийства журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду, 2 сентября, после двух месяцев судебного разбирательства мальтийский суд оправдал 44-летнего бизнесмена Йоргена Фенека, обвиняемого в заказе убийства Дафны Каруаны Галиции.

В частности, его обвиняли в соучастии в убийстве и в преступном сговоре с целью совершения убийства. В случае доказательства обвинений ему грозило пожизненное лишение свободы.

По итогам рассмотрения дела 8 голосами против одного признали его невиновным по обоим обвинениям.

Родственники погибшей заявили о полном разочаровании приговором. "Спустя 9 лет после зверского убийства Дафны институциональные недостатки, которые сделали возможное её убийство, до сих пор остаются", – говорится в их заявлении.

Дафне Каруана Галиция, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года. Убийство вызвало политический шторм, привело к отставке тогдашнего премьера Джозефа Муската и на долгие годы стало главной темой в политической жизни Мальты.

Фенек отвергал обвинения, сторона защиты же указывала на его бывшего близкого знакомого Кейта Шембри из аппарата Муската, который фигурировал в журналистских материалах убитой.

В 2025 году двум фигурантам дела приговорили к пожизненному заключению.