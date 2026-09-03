В России назвали "пиратством" арест их судна Норвегией для Украины

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали арест норвежскими властями судна "Профессор Молчанов" по запросу украинской государственной компании "Нафтогаз", назвав это "пиратством".

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, передает "Европейская правда".

Захарова возмутилась решением Норвегии арестовать российское судно, оспорив его законность.

"Опять же, раньше, ещё, наверное, 10–15 лет назад можно было бы питать иллюзии, что речь идёт о какой-то юридической процедуре, о том, что есть определённые претензии, которые обоснованы, которые можно было бы как-то отбить в судах, арбитражах. Вы же видите, что сейчас происходит. Запад легализовал, а я бы сказала, просто снял завесу с пиратства", – заявила пресс-секретарь российского ведомства.

Она также заверила, что Россия не оставит своих граждан, оставшихся на судне.

Как сообщалось, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".

В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 4,22 млрд долларов плюс проценты и судебные издержки в качестве компенсации за конфискованные ею в Крыму активы, однако Москва этого не сделала. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где у России есть активы, в частности в Норвегии.

В 2024 году Финляндия первой начала арестовывать российское государственное имущество для обеспечения компенсации "Нафтогазу".