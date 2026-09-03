ЗМІ дізнались, чому Німеччина відкладала визнання причетності Росії до атаки у Лейпцигу 

Німеччина побоювалась зриву розслідування, яке б остаточно вказало на причетність Росії до дронової атаки в аеропорту Лейпцига, тому зволікала з публічним звинуваченням Москви в нападі.

Про це йдеться у матеріалі Der Spiegel, передає "Європейська правда".

За даними джерел видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хотів якнайшвидше покласти відповідальність на Росію атаку в Лейпцигу, де на початку серпня виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов". Однак його стримали міністри закордонних та внутрішніх справ Йоганн Вадефуль та Александр Добріндт.

Глава МВС застеріг Мерца, що розслідування може опинитися під загрозою, якщо уряд публічно звинуватить Росію в нападі занадто швидко. Водночас очільник МЗС попередив, що його відомство має підготуватися на випадок, якщо Москва відповість на німецькі дії контрзаходами.

У першій половині серпня іноземна розвідувальна служба звернулася до Берліна з інформацією, яка проливала світло на напад. Згідно з нею, кількох осіб, причетних до атаки, можна було пов’язати з російськими спецслужбами. Ці дані, як зазначають обізнані джерела, стала "переломним моментом", після якого німецький уряд ухвалив рішення офіційно звинуватити Москву.

Спершу розглядалося, що цю заяву виголосить сам канцлер. Однак цю ідею швидко відкинули, аргументуючи це тим, що треба "залишити собі простір для ескалації". З цього випливає, що німецький уряд переконаний: Лейпциг не був поодиноким випадком, а скоріше знаменує початок нової фази російської агресії. Тому вважалося, що Мерц повинен утриматися зараз, щоб мати змогу відреагувати на майбутній, можливо, більш серйозний напад.

Зрештою, із заявою про причетність Росії до атаки в Лейпцигу виступили Добріндт і Вадефуль.

1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Глава МЗС Йоганн Вадефуль оголосив заходи у відповідь на інцидент в Лейпцигу, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.