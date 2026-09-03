СМИ выяснили, почему Германия откладывала признание причастности России к атаке в Лейпциге

Германия опасалась срыва расследования, которое окончательно подтвердило бы причастность России к атаке с использованием дронов в аэропорту Лейпцига, поэтому не спешила с публичным обвинением Москвы в нападении.

Об этом говорится в материале Der Spiegel, передает "Европейская правда".

По данным источников издания, канцлер Германии Фридрих Мерц хотел как можно скорее возложить на Россию ответственность за атаку в Лейпциге, где в начале августа обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов". Однако его удержали министры иностранных и внутренних дел Йоханн Вадефуль и Александр Добриндт.

Глава МВД предупредил Мерца, что расследование может оказаться под угрозой, если правительство слишком быстро публично обвинит Россию в нападении. В то же время глава МИД предупредил, что его ведомство должно подготовиться на случай, если Москва ответит на действия Германии контрмерами.

В первой половине августа иностранная разведывательная служба обратилась в Берлин с информацией, проливающей свет на нападение. Согласно ей, нескольких лиц, причастных к атаке, можно было связать с российскими спецслужбами. Эти данные, как отмечают осведомлённые источники, стали "переломным моментом", после которого немецкое правительство приняло решение официально обвинить Москву.

Сначала рассматривался вариант, что это заявление сделает сам канцлер. Однако эту идею быстро отвергли, аргументируя это тем, что нужно "оставить себе пространство для эскалации". Из этого следует, что немецкое правительство убеждено: Лейпциг не был единичным случаем, а скорее знаменует начало новой фазы российской агрессии. Поэтому считалось, что Мерц должен воздержаться сейчас, чтобы иметь возможность отреагировать на будущее, возможно, более серьёзное нападение.

В итоге с заявлением о причастности России к атаке в Лейпциге выступили Добриндт и Вадефуль.

1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Глава МИД Йоханн Вадепуль объявил ответные меры на инцидент в Лейпциге, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Всё об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.