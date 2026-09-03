Німецькі ЗМІ розкрили деталі розслідування інциденту у Лейпцигу

Знайдені на місці інциденту в аеропорту Лейпцига докази свідчать про те, що саме Росія намагалася підірвати один чи кілька українських вантажних літаків "Антонов".

Про це йдеться у матеріалі Der Spiegel, передає "Європейська правда".

На місці інциденту німецькі експерти-криміналісти швидко виявили сліди ДНК, які вели до країн Балтії. Завдяки цьому правоохоронці змогли встановити особи щонайменше двох підозрюваних: один із них, як вважається, має зв’язки з російськими спецслужбами і пов’язаний з попереднім актом диверсії – підпалом будівельного магазину в польському місті Лодзь у липні 2024 року.

Ще один чоловік, як вважається, перед скоєнням злочину прилетів літаком зі Стамбула до Німеччини, а згодом вилетів до Сербії. За даними західних розвідувальних служб, ця балканська країна є осередком російських диверсійних операцій у Європі. Там спецслужби РФ нібито вербують і готують персонал.

Не випадковим є і місце здійснення атаки – аеропорт "Лейпциг/Галле". Це летовище слугує важливим транспортним вузлом для Бундесверу та НАТО. Великі українські транспортні літаки перевозять не тільки боєприпаси, а й бронетранспортери та навіть вертольоти. Останній транспортний рейс Бундесверу відбувся 29 липня, за кілька днів до спроби атаки.

У секретних оборонних планах НАТО та в оперативному плані для Німеччини, який окреслює перекидання солдатів, танків і боєприпасів на східний фланг Альянсу в разі надзвичайної ситуації, аеропорт Лейпцига позначений яскраво-червоним кольором як high value target (ціль високої цінності). Так військові називають об’єкти, такі як стратегічно важливі автомагістралі, електростанції чи, власне, аеропорти, які в разі кризи потребують особливого захисту.

За даними ЗМІ, німецькі правоохоронці також звернули увагу на ще один інцидент, який може бути пов’язаний з інцидентом у Лейпцигу.

11 червня у Сербії неподалік від міста Суботиця на кордоні з Угорщиною сербські силові структури зупинили для перевірки автомобілі Peugeot і Volvo, які, рухаючись окремо один від одного, прямували в бік ЄС. За кермом Peugeot сидів чоловік на ім’я Данило Б., який представився громадянином Сербії та Росії. У його автомобілі інспектори виявили компоненти модифікованого дрона.

Водія іншого автомобіля ідентифікували як Слободана Д., громадянина Сербії. Під час огляду його автівки поліція виявила потайну нішу, в якій були заховані дві консервні банки з вибуховим матеріалом. Обидва чоловіки наразі перебувають під вартою, докази – серед яких готівка та передавачі для керування дронами – було вилучено.

Слідчі наразі перевіряють можливі зв’язки Данила Б. та Слободана Д. з особою, яка також відіграє роль у лейпцизькій справі. Як відомо, під час нападу на аеропорт зловмисники використовували консервні бляшанки з вибухівкою.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов". Загалом поблизу аеропорту виявили три дрони.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.