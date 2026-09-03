Немецкие СМИ раскрыли детали расследования инцидента в Лейпциге

Доказательства, найденные на месте инцидента в аэропорту Лейпцига, свидетельствуют о том, что именно Россия пыталась взорвать один или несколько украинских грузовых самолетов "Антонов".

Об этом говорится в материале Der Spiegel, передает "Европейская правда".

На месте инцидента немецкие эксперты-криминалисты быстро обнаружили следы ДНК, которые вели в страны Балтии. Благодаря этому правоохранители смогли установить личности как минимум двух подозреваемых: один из них, как считается, имеет связи с российскими спецслужбами и причастен к предыдущему акту диверсии – поджогу строительного магазина в польском городе Лодзь в июле 2024 года.

Еще один мужчина, как считается, перед совершением преступления прилетел самолетом из Стамбула в Германию, а впоследствии вылетел в Сербию. По данным западных разведывательных служб, эта балканская страна является центром российских диверсионных операций в Европе. Там спецслужбы РФ якобы вербуют и готовят персонал.

Неслучайным является и место совершения атаки – аэропорт "Лейпциг/Халле". Этот аэропорт служит важным транспортным узлом для Бундесвера и НАТО. Крупные украинские транспортные самолеты перевозят не только боеприпасы, но и бронетранспортеры и даже вертолеты. Последний транспортный рейс Бундесвера состоялся 29 июля, за несколько дней до попытки атаки.

В секретных оборонных планах НАТО и в оперативном плане для Германии, который определяет переброску солдат, танков и боеприпасов на восточный фланг Альянса в случае чрезвычайной ситуации, аэропорт Лейпцига обозначен ярко-красным цветом как high value target (цель высокой ценности). Так военные называют объекты, такие как стратегически важные автомагистрали, электростанции или, собственно, аэропорты, которые в случае кризиса нуждаются в особой защите.

По данным СМИ, немецкие правоохранители также обратили внимание на ещё один инцидент, который может быть связан с происшествием в Лейпциге.

11 июня в Сербии недалеко от города Суботица на границе с Венгрией сербские силовые структуры остановили для проверки автомобили Peugeot и Volvo, которые, двигаясь отдельно друг от друга, направлялись в сторону ЕС. За рулем Peugeot сидел мужчина по имени Данило Б., который представился гражданином Сербии и России. В его автомобиле инспекторы обнаружили компоненты модифицированного дрона.

Водителя другого автомобиля идентифицировали как Слободана Д., гражданина Сербии. Во время досмотра его машины полиция обнаружила потайную нишу, в которой были спрятаны две консервные банки с взрывчатым веществом. Оба мужчины в настоящее время находятся под стражей, улики – в том числе наличные деньги и передатчики для управления дронами – были изъяты.

Следователи сообщают, что в настоящее время проверяют возможные связи Данила Б. и Слободана Д. с лицом, которое также играет роль в лейпцигском деле. Как известно, во время нападения на аэропорт злоумышленники использовали консервные банки со взрывчаткой.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов". Всего вблизи аэропорта обнаружили три дрона.

1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.