Німеччина надасть 250 млн євро на ремонт енергооб’єктів в Україні

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини виділяє ще близько 250 мільйонів євро на термінові ремонтні роботи на об'єктах української енергетичної інфраструктури напередодні зими.

Про це повідомили в Міністерстві економіки та енергетики Німеччини, передає "Європейська правда".

Допомога від Німеччини виділяється через Банк розвитку KfW і надійде до Фонду підтримки енергетики України. За рахунок коштів Фонду Україна фінансує закупівлю запасних частин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Ця допомога сприятиме забезпеченню населення енергією та теплом попри триваючі російські атаки, додали у відомстві.

"Для нас Україна – це не далека війна, а її безпека є європейською відповідальністю. Саме енергопостачання залишається передовою лінією цієї війни. Тому ми підтримуємо Україну у захисті та відновленні її енергетичної інфраструктури та закликаємо всіх міжнародних партнерів до подальших зусиль", – зазначила міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе.

З 2022 року уряд Німеччини вже перерахував до Фонду енергетичної підтримки близько 560 млн євро. Разом із новим поповненням загальний обсяг внеску країни зросте до приблизно 810 млн євро.

Повідомляли, що литовський оператор терміналів KN Energies відправляє в Україну обладнання, необхідне для перевалки нафтопродуктів.

Наприкінці серпня Київська та Житомирська області отримали нові партії критичного енергетичного обладнання від Литви.

26 серпня повідомлялося, що прифронтові громади Сумської області отримали від Швеції нову партію засобів фізичного захисту енергетичної інфраструктури.