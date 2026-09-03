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Германия выделит 250 млн евро на ремонт энергетических объектов в Украине

Новости — Четверг, 3 сентября 2026, 12:51 — Ольга Ковальчук

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии выделяет еще около 250 млн евро на срочные ремонтные работы на объектах украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

Об этом сообщили в Министерстве экономики и энергетики Германии, передает "Европейская правда".

Помощь от Германии выделяется через Банк развития KfW и поступит в Фонд поддержки энергетики Украины. За счет средств Фонда Украина финансирует закупку запасных частей и оборудования для разрушенной энергетической инфраструктуры.

Эта помощь будет способствовать обеспечению населения энергией и теплом, несмотря на продолжающиеся российские атаки, добавили в ведомстве.

"Для нас Украина – это не далекая война, а ее безопасность является европейской ответственностью. Именно энергоснабжение остается передовой линией этой войны. Поэтому мы поддерживаем Украину в защите и восстановлении ее энергетической инфраструктуры и призываем всех международных партнеров к дальнейшим усилиям", – отметила министр экономики Германии Катерина Райхе.

С 2022 года правительство Германии уже перечислило в Фонд энергетической поддержки около 560 млн евро. Вместе с новым пополнением общий объем взноса страны вырастет примерно до 810 млн евро.

Сообщалось, что литовский оператор терминалов KN Energies отправляет в Украину оборудование, необходимое для перевалки нефтепродуктов.

В конце августа Киевская и Житомирская области получили новые партии критически важного энергетического оборудования из Литвы.

26 августа сообщалось, что прифронтовые общины Сумской области получили от Швеции новую партию средств физической защиты энергетической инфраструктуры.

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Германия Война с РФ Энергетика
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