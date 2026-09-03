У Нідерландах стадо коней забрело на жваву трасу

У Нідерландах поліції довелось втрутитися й прогнати з проїжджої частини стадо коней, які забрели на жваву міжміську трасу.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Ввечері 2 вересня водіїв на трасі А9 Бевервейк здивувало стадо з близько десятка коней серед проїжджої частини, які пройшли також через автотунель під каналом.

Серед таких водіїв виявився журналіст регіонального мовника. За його словами, він "налякався досмерті", не очікувавши такої раптової перешкоди, і всім водіям, які під’їжджали до ділянки з конями, довелось різко гальмувати.

🐎 | Er staat een paard in de gang... uh we bedoelen tunnel? Een bijzondere melding vanuit de Wijktunnel (#A9) waar een kudde paarden op een drafje de tunnelbuis uit kwam rennen. De tunnelbuis richting Alkmaar is afgesloten terwijl we de paarden van de weg af begeleiden. pic.twitter.com/gKngtoXHER – Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) September 2, 2026

Поліція та співробітники обслуговуючої тунель компанії прогнали коней з дороги, для чого тунель довелось тимчасово перекривати. Тварини не постраждали, нормальний рух невдовзі відновився.

Раніше цього тижня схожий інцидент стався у Литві, де коні втекли від власника і бігли уздовж міжміської траси.

В кінці травня вулицями Рима промчали десятки коней, яких налякали під час репетиції параду.