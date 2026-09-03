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В Нидерландах стадо коней забрело на оживленную трассу

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Новости — Четверг, 3 сентября 2026, 13:14 — Мария Емец

В Нидерландах полиции пришлось вмешаться и прогнать с проезжей части стадо лошадей, которые забрели на оживленную межгородскую трассу.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Вечером 2 сентября водителей на трассе А9 Бевервейк удивило стадо из около десятка лошадей, находившееся на проезжей части и прошедшее также через автотуннель под каналом. 

 

Среди таких водителей оказался журналист регионального медиа. По его словам, он "испугался до смерти", не ожидая такого внезапного препятствия, и всем водителям, подъезжавшим к участку с лошадьми, пришлось резко тормозить.

Полиция и сотрудники компании, обслуживающей туннель, прогнали лошадей с дороги, для чего туннель пришлось временно перекрыть. Животные не пострадали, нормальное движение вскоре возобновилось.

Ранее на этой неделе подобный инцидент произошёл в Литве, где лошади сбежали от владельца и бежали вдоль междугородней трассы.

В конце мая по улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада.

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