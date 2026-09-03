В Нидерландах стадо коней забрело на оживленную трассу
Новости — Четверг, 3 сентября 2026, 13:14 —
В Нидерландах полиции пришлось вмешаться и прогнать с проезжей части стадо лошадей, которые забрели на оживленную межгородскую трассу.
Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".
Вечером 2 сентября водителей на трассе А9 Бевервейк удивило стадо из около десятка лошадей, находившееся на проезжей части и прошедшее также через автотуннель под каналом.
Среди таких водителей оказался журналист регионального медиа. По его словам, он "испугался до смерти", не ожидая такого внезапного препятствия, и всем водителям, подъезжавшим к участку с лошадьми, пришлось резко тормозить.
🐎 | Er staat een paard in de gang... uh we bedoelen tunnel? Een bijzondere melding vanuit de Wijktunnel (#A9) waar een kudde paarden op een drafje de tunnelbuis uit kwam rennen. De tunnelbuis richting Alkmaar is afgesloten terwijl we de paarden van de weg af begeleiden. pic.twitter.com/gKngtoXHER– Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) September 2, 2026
Полиция и сотрудники компании, обслуживающей туннель, прогнали лошадей с дороги, для чего туннель пришлось временно перекрыть. Животные не пострадали, нормальное движение вскоре возобновилось.
Ранее на этой неделе подобный инцидент произошёл в Литве, где лошади сбежали от владельца и бежали вдоль междугородней трассы.
В конце мая по улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада.