СМИ: Каллас начала борьбу против кардинальной реформы дипломатической службы ЕС

Высокопоставленные чиновники, работающие под руководством главы дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас, выясняют в столицах стран-членов мнения о том, как реформировать Европейскую службу внешних дел (EEAS) без кардинальных изменений в её структуре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Как отмечает издание, это происходит на фоне того, что Франция и Германия планируют кардинально реорганизовать дипломатическую службу Евросоюза.

Европейскую службу внешних дел упрекают в том, что она больше не соответствует поставленным задачам в то время, когда война России против Украины, требования Дональда Трампа к Европе, конфликт на Ближнем Востоке и все более конфронтационная политика Китая ставят на испытание способность блока действовать за рубежом.

Европейская комиссия также расширяет свою роль во внешней политике, в то время как Берлин настаивает на сокращении операционных расходов ЕС в рамках переговоров о следующем долгосрочном бюджете блока.

Союзники Каи Каллас опасаются, что реформа, призванная повысить эффективность внешней политики ЕС, может предоставить Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен больший контроль над работой, которую курирует верховный представитель Кая Каллас.

Кампания Каллас направлена на то, чтобы убедить правительства стран ЕС в том, что проблемы внешней политики блока обусловлены правилами принятия решений на основе единодушия и ненадлежащим выполнением его договоров – а не нынешней институциональной структурой.

"Если над мной есть кто-то, кто фактически принимает решения, то это не работает", – заявила Кая Каллас журналистам в среду после дебатов с министрами иностранных дел ЕС в Уиклоу, Ирландия.

Новый генеральный секретарь Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Кайса Оллонгрен посещает столицы стран ЕС, чтобы обсудить предложения по реформе с правительствами государств-членов.

По словам чиновников и одного из дипломатов ЕС, на этой неделе во время общего собрания Европейской службы внешних дел (EEAS) Оллонгрен проинформирует сотрудников о результатах этой поездки.

Напомним, Европейская комиссия в ускоренном режиме разрабатывает планы по разделению дипломатической службы ЕС и включению её частей в состав исполнительной власти блока в ответ на требования Франции и Германии реформировать внешнеполитический аппарат Брюсселя до конца года.

Ожидается, что Европейская служба внешних дел будет контролировать такие сферы, как миротворческие миссии ЕС и военная подготовка.