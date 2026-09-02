FT: ЄС прискорює реформу зовнішньополітичної служби Каллас

Європейська комісія у прискореному режимі розробляє плани щодо поділу дипломатичної служби ЄС та включення її частин до органу виконавчої влади блоку у відповідь на вимоги Франції та Німеччини реформувати зовнішньополітичний апарат Брюсселя до кінця року.

Про це повідомило видання Financial Times, передає "Європейська правда".

За словами обізнаних джерел, високопосадовці ЄС почали вивчати, які функції Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) можуть бути поглинені існуючими департаментами Єврокомісії, що означатиме часткове скасування однієї з найбільших інституційних реформ ЄС за останні два десятиліття.

EEAS, очолювана головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас, опинилася під пильною увагою столиць, які вважають, що вона зазнає труднощів у координації ефективних заходів реагування на кризи, зокрема воєн в Україні та Ірані, агресивну зовнішню політику Дональда Трампа та все частіше застосування економічного тиску як засобу державної політики.

Плани з реформування служби мають на меті усунути дублювання функцій відомств та краще узгодити дипломатичну діяльність ЄС із повноваженнями Європейської комісії у сферах торгівлі, допомоги, цифрового регулювання та технологій.

Серед інших завдань реформи – економія коштів, оскільки країни-члени тиснуть на Брюссель, вимагаючи зменшити видатки в рамках багаторічного бюджету блоку.

За словами джерел, ця ініціатива не передбачає повного поглинання Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) Комісією, а пропонує розподіл її функцій між департаментами з метою підвищення ефективності.

Прихильники реформи стверджують, що включення значної частини EEAS, бюджет якої становить 1 млрд євро на рік, до складу Єврокомісії зробить зовнішню політику ЄС більш узгодженою, зменшить дублювання функцій та знизить витрати.

Очікується, що загальні рамки перерозподілу повноважень можуть бути узгоджені в грудні в рамках угоди щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Їх планують доопрацювати до саміту лідерів ЄС наступного місяця, який Париж і Берлін хочуть використати для обговорення ідей щодо реформ.

Франція та Німеччина запропонували надати Каллас більш вагому особисту роль у реформованій структурі.

Очікується, що Європейська служба зовнішніх справ залишиться поза межами Комісії та контролюватиме такі сфери, як миротворчі місії ЄС та військова підготовка.

У французькому дискусійному документі, опублікованому на початку цього року, розглядався варіант повного переведення її під підпорядкування Єврокомісії.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас зіткнулася з критикою в перші місяці своєї роботи – їй закидали занадто агресивні висловлювання проти Росії та конфронтацію з адміністрацією Дональда Трампа.