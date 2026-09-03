В Польше призывают усилить контроль над въездом россиян в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недавняя волна поддерживаемых Россией гибридных атак по всей Европе требует от ЕС введения более жестких ограничений для российских дипломатов и граждан, путешествующих по территории блока.

Как пишет "Европейская правда", об этом Сикорский заявил на пресс-конференции после встречи глав МИД "Веймарского треугольника", цитирует Politico.

Польский министр призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов только теми странами, где они аккредитованы, а также установить ограничения на количество аккредитаций; ограничить выдачу шенгенских виз гражданам РФ; ввести требование о биометрических пропусках для россиян, въезжающих в ЕС.

"Россия пытается уничтожить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения", – заявил Сикорский в четверг.

Глава МИД Польши напомнил, что в российских посольствах в Европе работают также агенты разведки РФ, которые помогают осуществлять гибридные атаки против государств ЕС.

"У нас по-прежнему слишком много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. По нашим оценкам, их более 2 тысяч, и, по нашим оценкам, не менее 40% из них выполняют задачи, не соответствующие их дипломатическому статусу. Они работают на структуры, которые также осуществляют террористическую деятельность в наших странах", – сказал он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который также принимал участие во встрече в Веймаре, заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги, "если этого потребуют обстоятельства".

Призыв Сикорского прозвучал после того, как во вторник правительство Германии обвинило Россию во вторжении дронов, загруженных взрывчаткой, в аэропорт Лейпцига и объявило о ряде ответных дипломатических мер.

Как сообщалось, во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в ирландском Уиклоу 2 сентября министры вернулись к обсуждению запрета на въезд в Евросоюз бывшим российским комбатантам, причем эта идея получила широкую поддержку.

Напомним, во время обсуждения последнего пакета санкций Италия и Франция выступили против полного запрета на въезд для российских комбатантов.

Следует отметить, что, по данным следствия, один из подозреваемых в попытке подрыва украинского транспортного самолета в аэропорту Лейпцига из числа россиян въехал на территорию ЕС по туристической визе, выданной Италией.