ЄС ще вирішує, чи має Естонія повернути кошти після скандальної закупівлі зброї для України

Європейська комісія перебуває у контакті з владою Естонії щодо невиконаного контракту на закупівлю зброї для України, профінансованого з Європейського фонду миру, і вивчає ситуацію з метою, зокрема, прийняти рішення про можливе повернення коштів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Єврокомісія ще вивчає ситуацію щодо скандалу в Естонії навколо невдалого контракту на закупівлю зброї для України за 70 млн євро з Європейського фонду миру.

"Ми зараз перебуваємо в контакті з естонською владою, щоб розглянути саме ті питання, які ви поставили", – заявив Віганд, відповідаючи на питання журналістів, чи повинна Естонія тепер повернути 70 млн євро у Європейський фонд миру.

Він нагадав, що, "як завжди з фондами на рівні ЄС, існують запобіжники та процеси повернення коштів, щоб переконатися, що гроші платників податків витрачаються належним чином".

"Тож нам потрібно буде побачити, чи дійсно це підпадає під випадок повернення коштів. Ми не можемо підтвердити це на цей момент, але й не можемо виключити", – резюмував речник Єврокомісії.

Нагадаємо, у 2024 році Естонія уклала контракт на постачання Україні артилерійських снарядів на понад 70 млн євро. Гроші були отримані через Європейський фонд миру, причому це були кошти, пов’язані з доходами від заморожених російських активів, які ЄС спрямовував на військову підтримку України.

Кошти були виплачені авансом індійським компаніям, які, як виявилось, раніше не займалися продажем снарядів. У результаті, контракт не був виконаний, а інформація, яку виявив аудит, стала причиною великого скандалу в Естонії.

Зокрема, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку.

Раніше стало відомо, що Угорщина знімає вето з 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру і в ЄС почалося обговорення, як їх можна використати на користь України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила 2 вересня, що Євросоюз може найближчими днями остаточно розблокувати 6,6 млрд євро з Європейського фонд миру, щоб профінансувати протиповітряну оборону для України.