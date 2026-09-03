ЕС еще решает, должна ли Эстония вернуть деньги после скандальной закупки оружия для Украины

Европейская комиссия контактирует с властями Эстонии по вопросу невыполненного контракта на закупку оружия для Украины, профинансированного из Европейского фонда мира, и изучает ситуацию, в частности, с целью принятия решения о возможном возврате средств.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Еврокомиссия пока изучает ситуацию вокруг скандала в Эстонии, связанного с неудачным контрактом на закупку оружия для Украины на сумму 70 млн евро из Европейского фонда мира.

"Мы сейчас находимся в контакте с эстонскими властями, чтобы рассмотреть именно те вопросы, которые вы задали", – заявил Виганд, отвечая на вопрос журналистов, должна ли Эстония теперь вернуть 70 млн евро в Европейский фонд мира.

Он напомнил, что, "как всегда с фондами на уровне ЕС, существуют предохранительные меры и процедуры возврата средств, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков расходуются надлежащим образом".

"Поэтому нам нужно будет выяснить, действительно ли этот случай подпадает под условия возврата средств. На данный момент мы не можем это подтвердить, но и не можем исключить", – резюмировал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, в 2024 году Эстония заключила контракт на поставку Украине артиллерийских снарядов на сумму более 70 млн евро. Деньги были получены через Европейский фонд мира, причем это были средства, связанные с доходами от замороженных российских активов, которые ЕС направлял на военную поддержку Украины.

Средства были выплачены авансом индийским компаниям, которые, как оказалось, ранее не занимались продажей снарядов. В результате контракт не был выполнен, а информация, выявленная в ходе аудита, стала причиной крупного скандала в Эстонии.

В частности, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку.

Ранее стало известно, что Венгрия снимает вето на выделение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, и в ЕС началось обсуждение того, как эти средства можно использовать в интересах Украины.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила 2 сентября, что Евросоюз может в ближайшие дни окончательно разблокировать 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, чтобы профинансировать противовоздушную оборону Украины.