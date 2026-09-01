Каллас прогнозує швидке розблокування Фонду миру, щоб оплатити ППО для України

У Європейському Союзі з новим імпульсом проводиться обговорення розблокування Європейського фонду миру з тим, щоб Україна отримала додаткові кошти на протиповітряну оборону.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком неформального засідання міністрів оборони країн Євросоюзу у Віклоу (Ірландія).

ЄС готується розблокувати Європейський фонд миру, щоб профінансувати протиповітряну оборону для України.

"Ми справді активно працюємо над тим, щоб розблокувати Європейський фонд миру. Тож якщо це станеться найближчими днями, багато держав-членів уже заявили, що всі кошти, які їм повернуть, вони передадуть Україні", – заявила Каллас.

Вона пояснила, що "це означатиме значний обсяг нового фінансування для протиповітряної оборони та спроможностей, яких потребує Україна".

Тим не менш, прийняття рішення у вівторок очікувати не варто через формат зустрічі голів міністерств оборони ЄС в Ірландії.

"Це неформальна зустріч міністрів, тому ми безпосередньо не ухвалюємо жодних рішень", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Каллас нагадала, що "в межах заблокованого Європейського фонду миру йшлося про 6,6 млрд євро".

"Але питання – і саме це ми зараз обговорюємо – полягає в тому, скільки коштів повернеться державам-членам, а скільки з них також піде Україні. Тому я не можу назвати жодної конкретної суми", – додала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", Німеччина вже раніше заявила, що 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, мають бути повністю передані Україні – але не усі держави ЄС це підтримують.

Раніше стало відомо, що Угорщина знімає вето з 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру і міністри оборони ЄС вже обговорили, як їх можна використати на користь України.

Перед цим Каллас заявляла, що дискусії щодо розблокування Угорщиною виплати 6,6 млрд євро із Європейського фонду миру ще тривають, та не змогла назвати конкретних термінів вирішення цього питання.