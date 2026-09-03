Прокуратура Польши хочет допросить Навроцкого по делу судей Конституционного суда

Генеральная прокуратура Польши обратилась к президенту Каролю Навроцкому с просьбой о его допросе в качестве свидетеля в рамках расследования по делу о лишении судей Конституционного суда права выносить решения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Анна Адамяк, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

В рамках разбирательства, которое ведет Группа по вопросам предотвращения негативных последствий решений, принятых судьями, назначенными при участии Национального совета судебной власти после 2017 года (...), прокурор обратился к президенту Каролю Навроцкому с просьбой указать удобный срок и место, где можно будет провести его допрос в качестве свидетеля, сообщила пресс-секретарь.

Как она пояснила, производство по этому делу было возбуждено 21 апреля 2026 года в связи с заявлением о подозрении в совершении преступления, поданным двумя судьями Конституционного суда.

Заявление касалось "действий, нанесших ущерб правосудию и четырём судьям Конституционного суда, избранным Сеймом Республики Польша 13 марта 2026 года: Марчину Джурди, Кристиану Маркевичу, Анне Корвин-Пётровской и Мачею Таборовскому, которым было отказано в праве выносить судебные решения".

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры сообщила, что "в ходе разбирательства был собран обширный доказательный материал, в частности допрошено более 40 свидетелей, среди которых – сотрудники Канцелярии президента и Конституционного суда. Также были изъяты документы, имеющие важное значение для дела".

"После оценки доказательной базы с учетом предмета производства прокурор счел необходимым провести очередное следственное действие в виде допроса президента Республики Польша Кароля Навроцкого в качестве свидетеля", – пояснила Адамяк.

"Проведение этого действия необходимо для полного выяснения фактических обстоятельств дела и проведения правильной уголовно-правовой оценки событий, являющихся предметом разбирательства", – подчеркнула она.

13 марта Сейм избрал шестерых судей Конституционного суда. Двое из них принесли присягу в Президентском дворце, остальные – во время церемонии в Сейме.

Сомнения относительно процедуры назначения судей ранее высказывала канцелярия президента, которая ссылалась на юридический анализ по данному делу.

Президент Навроцкий не признал принесение присяги судьями в Сейме и анонсировал обращение в Конституционный суд, который в настоящее время состоит преимущественно из представителей ныне оппозиционной партии "Право и справедливость", поддерживавшей Навроцкого на выборах.

В то же время Европейский суд по правам человека вынес благоприятное решение в отношении судей Конституционного суда Польши, избранных в Сейме, присягу которых не принял Навроцкий.

Подробнее об этом – в статье Конституционная война: как ключевой суд Польши стал полем битвы между правительством и президентом.