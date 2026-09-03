Чехія відкинула пояснення посла РФ щодо Лейпцига і ще більше обмежить російську дипмісію

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відкинув пояснення посла РФ в Чехії про те, що звинувачення на адресу Росії щодо інциденту у Лейпцигу були провокацією.

Про це, як пише "Європейська правда", журналістам повідомили у пресслужбі МЗС Чехії.

У четвер відомство викликало посла Росії Анну Пономарьову.

Як повідомили в МЗС, Мацінка засудив інциденти, що нещодавно сталися в країнах Європейського Союзу, зокрема останній – в аеропорту Лейпцига.

"На підставі переконливої інформації, наданої як німецькою стороною, так і за результатами власних розслідувань двох чеських спецслужб, міністр відхилив пояснення посла, яка назвала ці інциденти провокаціями, що слугують іншим інтересам", – йдеться у повідомленні МЗС Чехії.

Міністр також поінформував посла Російської Федерації, що у відповідь на нещодавнє посилення умов для чеської дипломатичної місії в Москві Чеська Республіка запровадить взаємні заходи щодо дипломатичного та технічного персоналу Російської Федерації, акредитованого в Чеській Республіці, які вирівняють ці умови.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Після цього низка країн викликали російських послів.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.