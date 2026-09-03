Чехия отвергла объяснения посла РФ о Лейпциге и еще больше ограничит российскую дипмиссию

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка отверг объяснения посла РФ в Чехии о том, что обвинения в адрес России в связи с инцидентом в Лейпциге были провокацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналистам сообщили в пресс-службе МИД Чехии.

В четверг ведомство вызвало посла России Анну Пономареву.

Как сообщили в МИД, Мацинка осудил инциденты, недавно произошедшие в странах Европейского Союза, в частности последний – в аэропорту Лейпцига.

"На основании убедительной информации, предоставленной как немецкой стороной, так и по результатам собственных расследований двух чешских спецслужб, министр отклонил объяснения посла, которая назвала эти инциденты провокациями, служащими иным интересам", – говорится в сообщении МИД Чехии.

Министр также проинформировал посла Российской Федерации, что в ответ на недавнее ужесточение условий для чешской дипломатической миссии в Москве Чешская Республика введет ответные меры в отношении дипломатического и технического персонала Российской Федерации, аккредитованного в Чешской Республике, которые уравняют эти условия.

Напомним, 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

После этого ряд стран вызвали российских послов.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.