Франція та Британія домовились збільшити кількість офіцерів для боротьби з човнами мігрантів

Велика Британія та Франція збільшують кількість поліцейських уздовж французького узбережжя, щоб запобігти переправі "мегачовнів" з мігрантами через Ла-Манш.

Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

Президент Франції Емманюель Макрон перед своєю першою зустріччю з прем'єром Британії Енді Бернемом у Лондоні погодився відправити нову "групу екстреної допомоги" для боротьби з еволюцією тактики контрабандистів, які переправляють мігрантів через Ла-Манш.

Париж планує відправити резервну групу з 45 поліцейських на пляжі Нормандії, щоб зупиняти "мегачовни" з мігрантами. Очікується, що офіцерів буде направлено протягом вересня.

У відповідь на посилення правоохоронних заходів у Північній Європі контрабандисти почали використовувати так звані "човни-таксі", які рухаються вздовж узбережжя, підбираючи мігрантів, що чекають на пляжах.

Успішне вилучення надувних човнів правоохоронцями змусило їх адаптувати свою тактику і перейти на використання більших суден.

Хоча загальна кількість переправ на човнах протягом літніх місяців знизилася до найнижчого рівня з 2019 року, дані свідчать, що переправники почали завантажувати більше людей на меншу кількість суден. Середня кількість мігрантів на одному човні зараз становить 80 осіб – це майже вдвічі більше, ніж було кілька років тому.

Напередодні зустрічі з Макроном Бернем заявив, що обидві країни повинні "бути на крок попереду" мінливих тактик злочинців, пообіцявши не "заспокоюватися" після зменшення кількості переправ невеликих човнах.

"Прогрес, який ми спостерігали цього літа, демонструє, чого можна досягти, коли Велика Британія та Франція працюють разом", – заявив глава британського уряду.

Раніше лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського та міжнародного права".

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