Франция и Британия договорились увеличить число офицеров для борьбы с лодками мигрантов

Великобритания и Франция увеличивают количество полицейских, развернутых вдоль французского побережья, чтобы предотвратить пересечение Ла-Манша "мегалодками" с мигрантами.

Об этом сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед своей первой встречей с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом в Лондоне согласился развернуть новую "группу экстренной помощи" для борьбы с эволюцией тактики контрабандистов, переправляющих мигрантов через Ла-Манш.

Париж планирует направить резервную группу из 45 полицейских на пляжи Нормандии, чтобы останавливать "мегалодки" с мигрантами. Ожидается, что офицеры будут развернуты в течение сентября.

В ответ на ужесточение правоохранительных мер в Северной Европе контрабандисты начали использовать так называемые "лодки-такси", которые движутся вдоль побережья, подбирая мигрантов, ожидающих на пляжах.

Успешное изъятие надувных лодок правоохранительными органами заставило их адаптировать свою тактику и перейти на использование более крупных судов.

Хотя общее количество переправ на лодках в течение летних месяцев снизилось до самого низкого уровня с 2019 года, данные свидетельствуют о том, что перевозчики начали загружать больше людей на меньшее количество судов. Среднее количество мигрантов на одной лодке сейчас составляет 80 человек – это почти вдвое больше, чем было несколько лет назад.

Накануне встречи с Макроном Бернем заявил, что обе страны должны "быть на шаг впереди" меняющихся тактик преступников, пообещав не "успокаиваться" после сокращения количества переправ на небольших лодках.

"Прогресс, который мы наблюдали этим летом, демонстрирует, чего можно достичь, когда Великобритания и Франция работают вместе", – заявил глава британского правительства.

Ранее лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского и международного права".

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