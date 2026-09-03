Британские ультраправые получили пожертвование от криптоинвестора, которого помиловал Трамп

Британская правопопулистская партия Reform UK получила пожертвование в размере 4 млн фунтов стерлингов от инвестора в криптовалюту, осужденного в США за нарушение банковской тайны и помилованного Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, опубликованные британскими избирательными органами, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эта сумма составила 75% всех пожертвований партии за прошлый квартал. Это пожертвование партия получила от Бена Дело, который в этом году объявил, что возвращается в Великобританию из Гонконга и идет в политику, "чтобы спасти Британию, пока её упадок не стал необратимым".

В целом, как свидетельствуют данные, в апреле–июне партия собрала 5,3 млн фунтов стерлингов.

Правящая Лейбористская партия получила в этом квартале 3,6 млн фунтов стерлингов пожертвований, тогда как Консервативная партия собрала 2,8 млн фунтов стерлингов.

Как отмечается, в 2022 году Дело признал себя виновным в нарушении банковской тайны в США после того, как прокуратура обвинила его криптокомпанию BitMEX в умышленном несоблюдении необходимых мер защиты от отмывания денег. В прошлом году Трамп помиловал его.

10 июля сообщалось, что британские правоохранительные органы расследуют пожертвования на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов, сделанные в пользу правопопулистской партии Reform UK матерью осужденного мошенника и соратника ее лидера Найджела Фараджа.

Дело касается двух пожертвований в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, сделанных Фионой Коттрелл, чей сын Джордж часто сопровождал мероприятия лидера Reform UK Найджела Фараджа.

Фарадж находится под усиленным давлением со стороны парламента в рамках нового расследования по вопросу соблюдения этических норм. Как сообщила The Sunday Times, за год до всеобщих выборов 2024 года он якобы получил поддержку от Коттрелла, но не задекларировал её в соответствии с парламентскими правилами.

Ранее в Великобритании начали расследование в отношении Фараджа из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Харборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в Палату общин.

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