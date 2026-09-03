Навроцький сказав, що піде на допит в прокуратуру, хоч і дуже зайнятий

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що з'явиться на допит, як того вимагає Генпрокуратура у справі суддів Конституційного суду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Навроцький зазначив, що вважає виклик до прокуратури несерйозним і послався на свою зайнятість.

"Я громадянин, як і всі інші. Гадаю, у президента є набагато більше надзвичайно важливих питань у Польщі та на міжнародній арені, ніж відповідати на певні марення міністра юстиції", – сказав Кароль Навроцький, відповідаючи на запитання про виклик прокуратурою на допит як свідка. У Польщі міністр юстиції обіймає також посаду генпрокурора.

Однак він додав, що має намір поспілкуватися з прокуратурою.

"Вони почують від мене, що всі рішення я приймаю особисто. Тож такий допит відбудеться. Вже сьогодні я запрошую слідчих", – сказав президент Польщі.

"Я визнаю, що це є обтяжливим для нинішньої влади, адже цих прокурорських проваджень проти моєї особи або спроб допитати мене як свідка дійсно багато. Це несерйозно для польської держави, але, звісно, я піддамся допиту", – додав Кароль Навроцький.

Нагадаємо, Генпрокуратура Польщі звернулася до президента Кароля Навроцького з проханням про його допит як свідка в рамках розслідування щодо позбавлення суддів Конституційного суду права виносити рішення.

13 березня Сейм обрав шістьох суддів Конституційного суду. Двоє з них склали присягу в Президентському палаці, решта – під час церемонії в Сеймі.

Сумніви щодо процедури призначення суддів раніше висловлювала канцелярія президента, яка посилалася на юридичний аналіз у цій справі.

Навроцький не визнав складання присяги суддями в Сеймі і анонсував звернення до Конституційного суду, який наразі складається переважно з представників нині опозиційної "Права і справедливості", яка підтримувала Навроцького на виборах.

Детально на цю тему – у статті Конституційна війна: як ключовий суд Польщі став полем битви між урядом і президентом.