Навроцкий сказал, что пойдет на допрос в прокуратуру, хотя и очень занят

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что явится на допрос, как того требует Генеральная прокуратура по делу судей Конституционного суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Навроцкий отметил, что считает вызов в прокуратуру несерьезным, и сослался на свою занятость.

"Я гражданин, как и все остальные. Думаю, у президента гораздо больше чрезвычайно важных вопросов в Польше и на международной арене, чем отвечать на какие-то бредни министра юстиции", – сказал Кароль Навроцкий, отвечая на вопрос о вызове прокуратурой на допрос в качестве свидетеля. В Польше министр юстиции занимает также должность генерального прокурора.

Однако он добавил, что намерен пообщаться с прокуратурой.

"Они услышат от меня, что все решения я принимаю лично. Поэтому такой допрос состоится. Уже сегодня я приглашаю следователей", – сказал президент Польши.

"Я признаю, что это обременительно для нынешней власти, ведь этих прокурорских разбирательств против меня или попыток допросить меня в качестве свидетеля действительно много. Это несерьезно для польского государства, но, конечно, я подвергнусь допросу", – добавил Кароль Навроцкий.

Напомним, Генеральная прокуратура Польши обратилась к президенту Каролю Навроцкому с просьбой о его допросе в качестве свидетеля в рамках расследования по делу о лишении судей Конституционного суда права выносить решения.

13 марта Сейм избрал шесть судей Конституционного суда. Двое из них принесли присягу в Президентском дворце, остальные – во время церемонии в Сейме.

Сомнения относительно процедуры назначения судей ранее высказывала канцелярия президента, которая ссылалась на юридический анализ по этому делу.

Навроцкий не признал принесение присяги судьями в Сейме и объявил об обращении в Конституционный суд, который в настоящее время состоит преимущественно из представителей ныне оппозиционной партии "Право и справедливость", поддерживавшей Навроцкого на выборах.

Подробнее об этом – в статье Конституционная война: как ключевой суд Польши стал полем битвы между правительством и президентом.